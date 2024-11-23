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Эксперт рассказал о роли «Орешника» в ВПК России

Аналитик Санчес: «Орешник» продемонстрировал, что санкции не навредили ВПК РФ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный аналитик Уилдер Алехандро Санчес заявил, что новейшая российская ракета средней дальности «Орешник» продемонстрировала неуязвимость российского военно-промышленного комплекса перед санкциями Запада. Его слова передает РИА Новости.

»Москва хочет показать, что санкции и конфликт не затронули ее военную индустрию, что она может производить современные системы», — поделился Санчес.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал в интервью телеканалу Al Arabiya, как баллистическая ракета «Орешник» повлияет на ход специальной военной операции (СВО) на Украине.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России.

Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ применила новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник».

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».

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