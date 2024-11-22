Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника»

Доцент Перенджиев: Запад или одумается, или кризис на Украине станет глобальным

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Применение новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» кардинально повлияет на ход спецоперации на Украине. С таким заявлением в беседе с NEWS.ru выступил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, изменение ядерной доктрины России уже подействовало на Запад и «они забегали, как тараканы». На Западе надеялись, что разрешением бить вглубь страны удастся навести на Москву «страх и ужас», но они получили очень жесткий ответ в виде пуска «Орешника», указал эксперт.

«Сейчас есть два варианта развития событий. Либо на Западе одумаются и пойдут на попятную, либо пойдет эскалация конфликта, и он приобретет глобальный характер. Тогда, я подозреваю, что мы можем ударить если не по самой территории США, то как минимум по их военным базам в Европе», — сказал эксперт.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шольц отреагировал на удар «Орешником» по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами