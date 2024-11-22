Россия может нарастить производство подобных «Орешнику» ракет

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о готовности госкорпорации кратно нарастить производство ракетных вооружений. Его слова приводит РИА Новости.

«В кратчайшие сроки мы способны кратно нарастить выпуск особо востребованных изделий, особенно изделий класса «высокоточные»», — подчеркнул он.

Отмечается, что необходимые резервы для расширения производства таких ракет у госкорпорации есть.

До этого Путин заявил о запасе систем «Орешник» у России.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Украина хочет «сбивать» российские ракеты «Орешник».