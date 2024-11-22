Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил, что в руководстве России нет сумасшедших

Медведев заявил, что в руководстве РФ нет сумасшедших, желающих применить ЯО

close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что в руководстве РФ нет сумасшедших, желающих применить ядерное оружие. С такими словами он выступил в интервью Al Arabiya.

«Нам бы очень не хотелось, чтобы это вообще когда-либо произошло. Сумасшедших в руководстве России нет», — подчеркнул он.

При этом использование ядерных вооружений он назвал «крайним вариантом».

До этого Медведев заявил, что страны НАТО присоединились к украинскому конфликту.

18 ноября президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В соответствии с документом, «агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение».

Подчеркивается, что в полном объеме касается ситуации, возникшей при решении США (и их союзников) на боевое применение тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности по объектам в глубине России.

19 ноября Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.

Ранее Медведев заявил, что Трамп способен прекратить украинский конфликт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами