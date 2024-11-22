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Медведев уверен, что Трамп способен прекратить украинский конфликт

Медведев: Трамп может положить конец украинскому конфликту

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Павел Бедняков/РИА Новости

Вновь избранный президент США Дональд Трамп имеет возможность способствовать разрешению конфликта в Украине. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Мы считаем Трампа прагматичным человеком. Он может положить конец украинскому конфликту, поскольку у Вашингтона есть все инструменты для этого», — подчеркнул Медведев.

Еще в начале ноября Медведев заявлял, что Трамп не сможет остановить боевые действия на Украине, а если попытается, его может ждать судьба Джона Кеннеди.

Зампред Совбеза также отметил, что Трамп не любит тратить деньги на «разных прихлебателей и приживалок», в числе которых находится Украина. По его словам, избранный президент США является «бизнесменом до мозга костей» и не станет тратиться на союзников США, «дурные благотворительные прожекты» и на «прожорливые» международные организации.

Ранее Медведев заявил о присоединении стран НАТО к украинскому конфликту

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