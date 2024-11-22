Медведев заявил о присоединении стран НАТО к украинскому конфликту

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО присоединились к украинскому конфликту в полной мере. Свое заявление в интервью для телеканала Al Arabiya Медведев опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

При этом Медведев подчеркнул, что дальнейшее развитие эскалации предполагает, что исключать нельзя «ничего».

«Нужно понимать, что они воюют на стороне Украины. Причем не только поставляя оружие и предоставляя им финансовые средства. Они воюют напрямую, потому что они дают цели на территории России и управляют действиями американских или европейских ракет. Они воюют с Российской Федерацией», — заявил он.

Медведев отметил, что ответ на удары американскими дальнобойными ракетами «обязательно будет», о чем заявил президент РФ Владимир Путин 21 ноября.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».