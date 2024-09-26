В США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины

Президент России Владимир Путин расширяет ядерную доктрину, чтобы противодействовать агрессии западных стран. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.

В публикации подчеркнули, что свое заявление российский лидер сделал на фоне предостережения со стороны России для США и ЕС, которые заявляют о намерении разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удар вглубь России с использованием западного дальнобойного высокоточного оружия.

«Россия примет соответствующие решения на основе новых угроз, сказал Путин тогда», — отметили авторы материала.

Российский президент предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин счел ядерную триаду важнейшей гарантией безопасности.