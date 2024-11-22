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«Оборонстрой» потребовал ужесточить обвинение экс-замглавы Минобороны Иванову

Потерпевшая сторона «Оборонстрой» требует ужесточить обвинение Тимуру Иванову

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Московские суды общей юрисдикции

Потерпевшая сторона в лице АО «Оборонстрой» потребовала ужесточить обвинение бывшему заместителю главы Минобороны России Тимуру Иванову и его экс-подчиненному Антону Филатову, обвиняемым в растрате и отмывании денежных средств банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

«Одна из потерпевших сторон — [«Оборонстрой»] — после ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Иванова и Филатова воспользовалась своими процессуальными правами и потребовала дополнить квалификацию вмененного фигурантам следствием в окончательной редакции обвинения», — сказал он.

По словам представителя правоохранительных органов, банк «Интеркомерц» в лице Агентства по страхованию и вкладам (АСВ), признанный второй потерпевшей стороной по уголовному делу, пока не заявлял никаких ходатайств.

20 ноября сообщалось, что Иванову предъявили новое обвинение, связанное с отмыванием денег в сумме почти 4 млрд рублей через банк «Интеркоммерц».

19 ноября стало известно, что Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела Иванова о хищении денег у банка «Интеркоммерц» и растрате средств на контрактах на паромы для Керченской переправы. Экс-министр обороны вину по делу не признал.

Ранее суд арестовал восемь автомобилей и два мотоцикла Иванова.

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