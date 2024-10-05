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Суд арестовал восемь автомобилей экс-замминистра обороны Иванова

Суд арестовал восемь автомобилей и два мотоцикла экс-замглавы МО Тимура Иванова

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Московские суды общей юрисдикции

Басманный суд Москвы арестовал восемь автомобилей, принадлежавших бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, также арестованы два дорогостоящих мотоцикла Иванова. Он оформлял транспортные средства на третьих лиц, но фактически пользовался ими сам.

До этого Иванов скрывал преступления, оформляя полученное в качестве взятки имущество на подставных лиц.

В ходе обысков в домах Иванова и его семьи были обнаружены крупные суммы наличных денег, значительно превышающие его официальные доходы. Следователи подозревают, что эти средства могли быть получены в результате других коррупционных сделок, не связанных с его прежней должностью в Министерстве обороны.

Иванова задержали в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что по делу Тимура Иванова арестованы Escalade, Gelandewagen и раритетное авто.

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