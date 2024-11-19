Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК завершил расследование дела Тимура Иванова о хищении 3,2 млрд рублей

РИА: расследование дела Тимура Иванова о хищении 3,2 млрд рублей завершено

close
Илья Питалев/РИА Новости

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела экс-замминистра обороны России Тимура Иванова о хищении 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» и 200 млн рублей — на контрактах на паромы для Керченской переправы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Иванова Мурада Мусаева.

«Расследование этого уголовного дела завершено, нас просят ограничить со сроками ознакомления с материалами дела до конца этой недели», — сообщил юрист.

7 октября экс-заместителю главы Минобороны России предъявили обвинения в растрате более 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц» путем перевода средств на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты.

Второй эпизод связан с растратой 200 млн рублей через дочернюю структуру Минобороны РФ — государством на указанную сумму было оплачено приобретение двух судов для дальнейшей их работы на Керченской переправе.

Иванов вину по делу не признал.

Ранее сообщалось, что по делу Иванова арестовали квартиру за 500 млн рублей.

Все новости на тему:
Дело Тимура Иванова
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами