СК завершил расследование дела Тимура Иванова о хищении 3,2 млрд рублей

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела экс-замминистра обороны России Тимура Иванова о хищении 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» и 200 млн рублей — на контрактах на паромы для Керченской переправы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Иванова Мурада Мусаева.

«Расследование этого уголовного дела завершено, нас просят ограничить со сроками ознакомления с материалами дела до конца этой недели», — сообщил юрист.

7 октября экс-заместителю главы Минобороны России предъявили обвинения в растрате более 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц» путем перевода средств на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты.

Второй эпизод связан с растратой 200 млн рублей через дочернюю структуру Минобороны РФ — государством на указанную сумму было оплачено приобретение двух судов для дальнейшей их работы на Керченской переправе.

Иванов вину по делу не признал.

Ранее сообщалось, что по делу Иванова арестовали квартиру за 500 млн рублей.