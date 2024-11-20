СК ужесточил обвинение Тимуру Иванову

Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение, связанное с отмыванием денег в сумме почти 4 млрд рублей через банк «Интеркоммерц». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие утверждает, что Иванов создал преступную группу из банкиров, которые вывели из банка более 3,9 млрд рублей через подконтрольные счета (статья 174.1 УК). Также ему инкриминируется растрата более 205 млн рублей на сделках с паромами для Керченской переправы (статья 160 УК).

Кроме того, Следственный комитет обратился с ходатайством в Басманный суд Москвы ограничить срок ознакомления с материалами дела до 22 ноября. Суд планирует рассмотреть ходатайство 20 ноября. Защита попросила предоставить больше времени до середины декабря для завершения ознакомления с материалами и допроса свидетелей.

Накануне сообщалось, что СК завершил расследование уголовного дела экс-замминистра обороны России Тимура Иванова о хищении денег у банка «Интеркоммерц» и растрате средств на контрактах на паромы для Керченской переправы. Иванов вину по делу не признал.

Ранее сообщалось, что по делу Иванова арестовали квартиру за 500 млн рублей.