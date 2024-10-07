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Бывший замминистра обороны Иванов отверг новое обвинение

ТАСС: экс-замминистра обороны Иванов отверг новое обвинение в растрате средств

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Илья Питалев/РИА Новости

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов отверг новое обвинение в причастности к двум эпизодам растраты в особо крупном размере. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, Иванов не признает свою вину.

7 октября экс-заместителю главы Минобороны России предъявили обвинения в растрате более 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц» путем перевода средств на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты. Второй эпизод связан с растратой 200 млн рублей через дочернюю структуру Минобороны РФ — государством на указанную сумму было оплачено приобретение двух судов для дальнейшей их работы на Керченской переправе.

Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также участвуют бизнесмен Сергей Бородин, который является соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка свыше 1 млрд рублей. Сам он отрицает свою вину.

Ранее стало известно, что Иванов скрывал имущество через подставных лиц.

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