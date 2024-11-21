Путин заявил об успешном наступлении российских войск по всей линии фронта

Вооруженные силы РФ ведут успешное наступление по всей линии соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова передает РИА Новости.

Президент отметил, что российские солдаты идут вперед, несмотря на применение противником западных дальнобойных ракет.

«Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения, все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены», — подчеркнул глава государства.

Сегодня сообщалось, что российские военные на направлении Великой Новоселки в Донецкой народной республике продвинулись на несколько километров на двух участках к северо-востоку и юго-востоку от этого населенного пункта. Незадолго до этого российские военные отодвинули линию фронта на Времевском направлении, освободив порядка 18 квадратных километров.

В тот же день советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что более половины территории города Дзержинска (украинское название — Торецк) взято под контроль российскими войсками.

Ранее стало известно о смене тактики ВС РФ.