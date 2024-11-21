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Стало известно о продвижении армии России на двух участках фронта в ДНР

Рогов: ВС РФ продвинулись на двух участках фронта от Великой Новоселки в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России на направлении Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР) продвинулись на несколько километров на двух участках к северо-востоку и юго-востоку от этого населенного пункта. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«К северо-востоку от Великой Новоселки, от Ясной Поляны наши войска прошли порядка двух километров в глубину в сторону Раздольного, они находятся практически на подступах к нему», — рассказал он.

Рогов добавил, что российские подразделения продвинулись широким фронтом от Новодонецкого в сторону Благодатного к юго-востоку от Великой Новоселки. По данным собеседника агентства, ВС РФ заняли порядка 10 квадратных километров земли.

Незадолго до этого председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ заявил, что российские военные отодвинули линию фронта на Времевском направлении, освободив порядка 18 квадратных километров. Рогов отметил, что продвижение ВС РФ позволит подойти к Великой Новоселке, где находится важный логистический пункт ВСУ.

5 ноября Рогов рассказал, что российская армия зашла в село Трудовое, которое находится южнее города Курахово в западной части ДНР. По его данным, в селе почти закончили зачистку от ВСУ. По его словам, российская армия развивает успех, приближаясь к Курахово.

Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР.

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