В Госдуме рассказали о смене тактики ВС РФ из-за ATACMS и Storm Shadow

Россия изменила тактику в зоне боевых действий с Украиной из-за начала использования ВСУ дальнобойных ракет Storm Shadow и ATACMS для ударов вглубь страны. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, ВС РФ уже сбивает дальнобойные ракеты, однако есть «определенный процент», который в случае атак будет достигать «определенной цели». Он заверил, что Россия продолжит с этим бороться, поскольку все необходимые средства для этого есть.

«Естественно, мы поменяем тактику, и мы уже ее поменяли. Мы будем вынуждены наносить больше ударов не только по военным объектам, но и по инфраструктурным объектам, что значительно усложнит возможности и жизнь в официальном Киеве. Мы будем предпринимать все политические усилия, чтобы остановить эти атаки», — заявил Чепа.

В то же время он подчеркнул, что Украина получила устаревшие образцы вооружений, так как военно-промышленный комплекс США утилизирует устаревшие боеприпасы и размещает заказы на новые.

20 ноября газета The Times сообщила, что США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Применение этих ракет возможно только с помощью американских систем наведения, поэтому санкционировать его должен был Вашингтон.

До этого президент Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным The New York Times, ATACMS с дальностью применения до 300 км могут быть использованы для защиты сил ВСУ в Курской области.

Ранее в Британии оценили риски от применения Украиной Storm Shadow.