Советник главы ДНР рассказал о продвижении ВС России в Дзержинске

Более половины территории города Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) контролируется российскими войсками. Об этом заявил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы России «работают по противнику очень эффективно в районе Торецка».

«У противника осталось от населенного пункта ну процентов 30-40 по разным оценкам», — заявил Кимаковский.

До этого украинский аналитический проект DeepState заявил, что фиксируется продвижение Вооруженных сил России на нескольких направлениях, в том числе в Дзержинске.

В начале ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что армия России постепенно занимает Дзержинск.

Он объяснял, что взятие этого населенного пункта позволит обезопасить Горловку от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Как заявлял изданию Newsweek военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми, российские войска передвигаются в зоне проведения специальной военной операции с ранее не наблюдавшимися темпами.

Ранее военный эксперт рассказал об окружении ВСУ российскими силами в Донбассе.