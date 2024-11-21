Рогов заявил, что ВС РФ продвинулись на Времевском направлении

Российские военные отодвинули линию фронта на Времевском направлении, освободив порядка 18 квадратных километров. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Времевское направление фронта находится между Запорожской областью и Донецкой народной республикой.

«На Времевском направлении наши войска продвинулись в сторону села Раздольное, освободив свыше 8 квадратных километров, а также около 10 квадратных километров в сторону Великой Новоселки от поселка Новодонецкое», — заявил он.

По словам Рогова, на данный момент инициатива находится на стороне российской армии, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают и линия фронта сдвигается.

Он добавил, что продвижение ВС РФ позволит подойти к Великой Новоселке, где находится важный логистический пункт противника. Кроме того, это позволит взять под контроль трассу снабжения ВСУ между ореховским и времевским направлениями.

До этого Рогов сообщил, что российские войска взяли под контроль элеватор в городе Курахово западной части Донецкой народной республики, бои за город продолжаются.

Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР.