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На Украине признали продвижение российских войск на нескольких направлениях

DeepState: ВС России продвинулись в районе Торецка, Курахово и Часова Яра

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Евгений Биятов/РИА Новости

В настоящее время фиксируется продвижение Вооруженных сил (ВС) России на нескольких направлениях. Об этом сообщил украинский аналитический проект DeepState в Telegram-канале.

«[Российские войска] продвинулись в Калиновке, Торецке, Курахово, Берестках, возле Часова Яра», — говорится в сообщении.

Проект также опубликовал карту продвижения ВС России. Согласно представленной на ней информации, российские военнослужащие прошли вперед в районе населенных пунктов Погребки, Юрьевка и Раздольное.

Накануне председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ВС России продвинулись к селу Константинопольское, расположенному южнее города Курахово. По его словам, после перехода населенного пункта под контроль российской армии будет заблокирован выход к Запорожскому шоссе.

16 ноября Рогов заявил, что российские военные улучшили позиции в районе Золотой Нивы в Донецкой народной республики. Село находится на стратегическом направлении наступления ВС России в сторону Курахово.

Ранее на Западе удивились высоким темпам продвижения ВС РФ по Украине.

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