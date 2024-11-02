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На Западе удивились высоким темпам продвижения ВС РФ по Украине

Newsweek: ВС РФ продвигаются вглубь Украины с ранее не наблюдавшимися темпами

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы РФ передвигаются по территории Украины с ранее не наблюдавшимися темпами. Об этом сообщил изданию Newsweek военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми.

«Это тревожное развитие событий для Украины», — сказал он.

По словам Кастехельми, украинские военные не смогут подтянуть строительную технику слишком близко к линии фронта «без больших потерь в живой силе».

Эксперт считает, что успехи в Селидово российская армия использует для подготовки наступления на Покровск.

1 ноября Минобороны сообщило, что ВС РФ в период с 26 октября по 1 ноября взяли под контроль 12 населенных пунктов в Донецкой народной республике и Харьковской области.

31 октября газета The New York Times писала, что российские войска в октябре 2024 года добились самых крупных территориальных приобретений с лета 2022 года, поскольку украинские линии обороны прогнулись под постоянным давлением. За последний месяц ВС РФ заняли более 257 кв. км земли в Донбассе, что позволило им взять под контроль стратегические города Угледар и Селидово, которые были опорой украинской обороны в этом районе, отмечается в статье.

Ранее на Украине сообщили о продвижении ВС России на нескольких участках фронта.

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