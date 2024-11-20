Военный эксперт рассказал об успехах российских войск в Часове Яре

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска закрепились в центральной части города Часов Яр. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Марочко, в течение нескольких суток Вооруженным силам (ВС) РФ удалось осуществить успешный штурм в Часове Ярe. Прорвав оборонительную линию украинских войск, бойцы ВС РФ продвинулись на 1,5 км от северо-восточной окраины города и закрепились в районе административных зданий в его центральной части. Как рассказал эксперт, параллельно с этими действиями российские войска начали обходить украинцев по флангам в северной и южной части населенного пункта.

19 ноября Марочко заявлял, что ВС России закрепились на окраине Купянска и расширили зону контроля на данном участке. По его словам, в населенном пункте идут полноценные городские бои с планомерным выдавливанием бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации украинского аналитического проекта DeepState, российские войска в настоящее время продвинулись в районе Торецка, Курахово и Часова Яра.

Ранее Марочко рассказал об окружении ВСУ российскими силами в Донбассе.