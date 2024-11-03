Армия России постепенно освобождает Дзержинск (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Ребята по Дзержинску дом за домом, подъезд за подъездом освобождают населенный пункт», — заявил Пушилин, отметив, что взятие этого населенного пункта позволит обезопасить Горловку от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

3 ноября Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Вишневое в Донецкой народной республике. По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, взятие под контроль Вишневого — это окружение важного для Украины с точки зрения логистики города Курахово.

По данным ведомства, российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка в ДНР.

Также в воскресенье британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские вооруженные силы могут скоро достигнуть окончательной победы над украинской армией. Меркурис отметил, что российские войска продолжают наступательные действия, особенно активизировавшись на Южнодонецком направлении. Он добавил, что обеспокоенность их продвижением растет не только среди украинских граждан, но и среди западных союзников.

Ранее ветеран ВСУ допустил, что Киев подпишет капитуляцию.