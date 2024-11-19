Средства ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

«С 16.00 до 17.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

18 ноября средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Уничтожение украинских дронов самолетного типа произошло около 17.35 мск.

В этот же день оборонное ведомство сообщало, что в период с 12.25 мск до 12.45 мск были сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью.

18 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два мирных жителя получили ранения в результате атаки БПЛА на регион. По его словам, в селе Никольское Белгородского района дрон атаковал ГАЗель. В результате атаки был ранен мужчина. Медики диагностировали у него слепые осколочные ранения голени и стопы.

Ранее жителям Белгородской области раздали детекторы беспилотников.