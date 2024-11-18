Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителям Белгородской области раздали детекторы беспилотников

Губернатор Гладков: жителям Белгородской области раздали детекторы беспилотников

close
Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что жителям региона раздали детекторы беспилотников.

По словам Гладкова, населению приграничных районов, муниципальным властям и силовикам выдали более тысячи приборов. Губернатор уточнил, что они позволяют выявить приближающийся беспилотник и сообщить об этом соседям.

16 ноября агентство ТАСС сообщало, что российские специалисты из опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «Дроноскоп» разрабатывают компактный прибор для детектирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под названием «Дроноскоп-5». Данный пеленгатор будет серийно производиться в Новосибирске и станет полностью российским продуктом.

В сентябре стало известно, что в Белгородской области тестируют систему обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам «Ступор». По словам представителя одноименной компании, ее также апробируют в зоне специальной военной операции. Кроме того, система может использоваться в гражданских целях для дальнейшего развития беспилотных авиационных систем.

Ранее в России разработали новый детектор дронов для СВО.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами