Жителям Белгородской области раздали детекторы беспилотников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что жителям региона раздали детекторы беспилотников.

По словам Гладкова, населению приграничных районов, муниципальным властям и силовикам выдали более тысячи приборов. Губернатор уточнил, что они позволяют выявить приближающийся беспилотник и сообщить об этом соседям.

16 ноября агентство ТАСС сообщало, что российские специалисты из опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «Дроноскоп» разрабатывают компактный прибор для детектирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под названием «Дроноскоп-5». Данный пеленгатор будет серийно производиться в Новосибирске и станет полностью российским продуктом.

В сентябре стало известно, что в Белгородской области тестируют систему обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам «Ступор». По словам представителя одноименной компании, ее также апробируют в зоне специальной военной операции. Кроме того, система может использоваться в гражданских целях для дальнейшего развития беспилотных авиационных систем.

Ранее в России разработали новый детектор дронов для СВО.