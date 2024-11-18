Средства ПВО сбили четыре дрона над Белгородской и Курской областями

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских дрона над территориями Белгородской и Курской областей. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, в период с 12:25 мск до 12:45 мск были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью. Около 12:55 мск над Курской области средства ПВО уничтожили еще два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил в Telegram-канале об атаке беспилотников ВСУ на город Шебекино. По предварительной информации, никто не пострадал.

В результате детонации дрона оказалось выбито остекление социального объекта. Осколками также посечен легковой автомобиль.

Еще два беспилотника атаковали территорию предприятия, в результате чего были повреждены административное здание, складское помещение, цех и оборудование.

Ранее жителям Белгородской области раздали детекторы беспилотников.