Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской областью

Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Уничтожение украинских дронов самолетного типа произошло около 17:35 мск.

В понедельник оборонное ведомство сообщало, что в период с 12:25 мск до 12:45 мск были сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью.

18 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два мирных жителя получили ранения в результате атаки БПЛА на регион. По его словам, в селе Никольское Белгородского района дрон атаковал ГАЗель. В результате атаки был ранен мужчина. Медики диагностировали у него слепые осколочные ранения голени и стопы.

Также в районе поселения Красная Яруга украинский FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль, в результате чего был ранен водитель.

Ранее жителям Белгородской области раздали детекторы беспилотников.