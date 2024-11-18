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В Белгородской области пострадали два человека из-за атаки БПЛА

Гладков: два мирных жителя ранены в результате атаки БПЛА

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FotograFFF/Shutterstock

Два мирных жителя ранены в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Дроны ВСУ продолжают наносить удары по нашей территории. Ранены два мирных жителя», — написал глава области.

Гладков сообщил, что в селе Никольское Белгородского района БПЛА атаковал ГАЗель. В результате атаки был ранен мужчина, бойцы российского отряда «БАРС» оперативно доставили пострадавшего в медучреждение. Там медики диагностировали у него слепые осколочные ранения голени и стопы.

В свою очередь, в районе поселения Красная Яруга украинский FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль, в результате чего был ранен водитель. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, от дальнейшей госпитализации мужчина отказался. Его автомобиль был уничтожен пожаром после падения дрона.

Незадолго до этого в Минобороны РФ сообщили, что в период с 12:25 до 12:45 по московскому времени были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

16 ноября Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины в течение дня атаковали территорию Белгородской области более чем 30 беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, в Грайворонском округе по четырем селам был выпущен 21 снаряд.

Ранее жителям Белгородской области раздали детекторы беспилотников.

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