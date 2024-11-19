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Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: российские войска освободили Новоселидовку в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Новоселидовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоселидовка», — проинформировало российское оборонное ведомство.

18 ноября российские войска взяли под контроль село Новоалексеевка, а 16 ноября — населенный пункт Ленинское.

15 ноября сообщалось, что российские военные за неделю взяли четыре населенных пункта в ДНР — Вознесенка, Волченка, Степановка и Ровнополь, а также Колесниковку в Харьковской области.

Еще 14 ноября сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что российские бойцы зачистили от украинской армии село Новоселидовка, которое находится севернее города Курахово. Общественник отмечал, что военные установили в населенном пункте боевое знамя.

Ранее сообщалось, что российское подразделение больше недели отражало атаки превосходящих сил ВСУ.

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