Российские войска полностью зачистили село Новоселидовка в ДНР

Российские бойцы полностью зачистили от украинской армии расположенное в западной части Донецкой народной республики (ДНР) село Новоселидовка. Об этом РИА Новости рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, российские войска провели полную зачистку Новоселидовки, находящейся севернее города Курахово, и установили в селе боевое знамя.

Кроме того, солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбили из большой части села Дальнее южнее Курахово.

Вечером 12 ноября журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил, что Вооруженные силы России прорвали последнюю линию обороны к востоку от Курахово и продвинулись вглубь на 1,2 километра.

11 ноября газета британская газета Independent писала, что российские военные окружили Курахово с трех сторон и постоянно обстреливают город, используя для этого системы залпового огня и артиллерийские орудия. Также активное участие в работе принимают расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ массово сдались в плен под Курахово.