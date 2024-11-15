Вооруженные силы России за неделю освободили пять населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции..

Как сообщили в оборонном ведомстве, в ДНР были освобождены населенные пункты Вознесенка, Волченка, Степановка и Ровнополь. В Харьковской области российские бойцы освободили населенный пункт Колесниковка.

О взятии Степановки стало известно днем 15 ноября.

Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что бойцы Вооруженных сил России находятся уже в центре Курахово. По его словам, до полного окружения населенного пункта остались считанные километры.

Военный эксперт Андрей Марочко в пятницу сообщил, что Вооруженные силы России взяли под огневой контроль около 10 км границы ЛНР у населенного пункта Стельмаховка.

Ранее военный эксперт назвал массированный удар по Киеву сигналом Западу.