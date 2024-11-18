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Минобороны России сообщило о взятии Новоалексеевки

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Новоалексеевка

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль село Новоалексеевка в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны в своей сводке.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоалексеевка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Военные группировки также нанесли поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка и Украинка ДНР.

Кроме того, они отразили 11 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины.

16 ноября Минобороны РФ сообщило, что группировка российских войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР.

15 ноября сообщалось, что российские военные за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР — Вознесенка, Волченка, Степановка и Ровнополь, а также Колесниковку в Харьковской области.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Макаровку.

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