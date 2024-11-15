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Российское подразделение больше недели отражало атаки превосходящих сил ВСУ

Отделение ВС России 10 дней отражало атаки превосходящих по численности ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Отделение Вооруженных сил России в течение 10 дней отражало атаки превосходящих по численности военных и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, отделение возглавлял старшина Бадма Дорджиев. Подразделение грамотно выставило оборону, благодаря чему удалось долго отражать атаки и не попасть в окружение. Сам старшина руководил обороной опорника и действовал на сложных участках местности, отметили в Минобороны.

В итоге российские военнослужащие смогли нанести значительный урон солдатам ВСУ и поразили много техники. В итоге российское отделение заставило украинскую армию отступить.

Также ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ сообщил, что украинские солдаты пытаются массово отступать с позиций к югу и юго-востоку от города Курахово в Донецкой народной республике. Отмечается, что военные ВСУ бегут по простреливаемым дорогам и несут потери.

Ранее стало известно о разговорах в офисе Зеленского о сдаче Курахово.

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