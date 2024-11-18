Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «до конца даже не понимают», что они попали в котел в Курской области. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы России по обороне Юрий Швыткин.

«Они деморализованы», — заявил Швыткин.

По его словам, то, что большая группировка украинских военных попала в котел, говорит о профессиональных и грамотных действиях командования Вооруженных сил РФ, направленных на окружение ВСУ. И все это приводит войска Украины к «катастрофическим последствиям», предупредил депутат.

Швыткин добавил, что командование подразделений ВСУ все больше теряет управление войскам в Курской области.

До этого в министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала атаки на Курскую область в августе потеряли более 33670 военнослужащих.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.