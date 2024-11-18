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В Минобороны РФ назвали число потерь ВСУ с начала атаки на Курскую область

Минобороны РФ: ВСУ с августа потеряли в Курской области более 33 тысяч военных

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала атаки на Курскую область в августе потеряли более 33670 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Из техники украинская армия потеряла 213 танков, 140 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1175 боевых бронемашин, 958 автомобилей, 291 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 66 станций радиоэлектронной борьбы и другую технику.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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