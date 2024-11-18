Президент Польши оценил вероятность ударов ATACMS по Москве

Украина не сможет атаковать Москву и Санкт-Петербург американскими ракетами ATACMS, поскольку радиус их действия не превышает 300 километров. Об этом заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда, передает РИА Новости.

«Это не те ракеты, которыми можно поражать такие цели, как Санкт-Петербург или Москва, или другие большие города, отдаленные от Украины... Это не те ракеты, которые можно применять по всей территории России», — сказал польский лидер.

Дуда также похвалил Францию и Великобританию за решение позволить Киеву наносить удары по территории РФ ракетами Storm Shadow / SCALP, о чем писала газета Figaro, а потом удалила эту информацию из статьи на своем сайте.

При этом МИД Франции заявлял, что Париж не менял своей позиции, но пока продолжает рассматривать возможность разрешения Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории РФ.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Планируется, что удары будут наноситься по российским войскам в Курской области, а также по якобы присутствующим там северокорейским военным.

В сентябре российский лидер Владимир Путин предупреждал, что разрешение на использование подобного оружия будет означать, что США, а также страны НАТО и Евросоюза воюют с Россией.

Ранее в ФРГ назвали шаг, который станет объявлением войны России.