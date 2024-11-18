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В ФРГ назвали шаг, который станет объявлением войны России

Вагенкнехт: передача Киеву ракет Taurus станет объявлением войны России

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AP

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт предупредила об опасности передачи Берлином Киеву крылатых ракет Taurus. Ее слова приводит агентство DPA.

«Поставка ракет Taurus, которые должен программировать Бундесвер, практически станет объявлением войны ядерной державе. Дискуссия показывает, что правительство (кандидатов в канцлеры от ХДС/ХСС и партии «зеленых» — «Газета.Ru») Мерца — Хабека для Германии было бы коалицией войны», — заявила политик.

По словам Вагенкнехт, консервативный блок ХДС/ХСС, «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП) начали снова поднимать тему передачи Taurus на вооружение Вооруженным силам Украины. Немецкий политик отметила, что происходящее является «крайне опасным явлением».

Также лидер BSW указала, что решение США по ударам вглубь России является очередным шагом в направлении большой войны. Вагенкнехт подчеркнула, что подобное решение является крайне необычным, поскольку уже был избран новый президент США от Республиканской партии Дональд Трамп.

До этого кандидаты в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц и «зеленых» Роберт Хабек выступили за передачу Taurus, которые уже давно просит Киев.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц множество раз отвергал эти предложения, опасаясь эскалации конфликта на Украине. Представитель германского кабмина Вольфганг Бюхнер в свою очередь подчеркнул, что решение президента США Джо Байдена о нанесении ударов американским дальнобойным оружием ATACMS вглубь территории России не повлияет на решение канцлера не поставлять Киеву ракеты Taurus.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала о решении Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS. Ожидается, что они будут применяться для ударов по российским военнослужащим в Курской области.

В сентябре президент России Владимир Путин предупреждал, что разрешение на использование подобного вида вооружения будет означать, что США, а также страны Североатлантического альянса и Евросоюза находятся в состоянии войны с Россией.

Ранее стало известно, что в Германии могут провести голосование по вопросу передачи Украине ракет Taurus.

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