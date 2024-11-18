Издание Le Figaro удалило информацию о том, что Великобритания и Франция разрешили Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Сейчас статью на сайте Le Figaro обновили, убрав оттуда отрывок о Storm Shadow.

Эти ракеты являются совместной разработкой Британии и Франции и поставлялись Украине для противостояния в вооруженном конфликте против России.

Однако долгое время Британия и Франция запрещали Киеву использовать эти ракеты для ударов по территории России — кроме пяти регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Крым), которые на Западе не признают территорией России.

Соответствующую статью газета опубликовала накануне, 17 ноября.

Незадолго до этого появилось сообщение о снятии президентом США Джо Байденом запрета на удары дальнобойными ракетами ATACMS по России. По данным источников The New York Times, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой, и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

Ранее Дональд Трамп — младший назвал «имбецилами» политиков, которые разрешили Украине наносить удары их оружием вглубь территории России.