В МИД Франции не меняли позицию по ударам вглубь РФ

Франция не меняла свою позицию по одобрению ударов с территории Украины вглубь РФ французским оружием. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что власти рассмотрели бы вариант, касающийся разрешения ударов по объектам, откуда «русские осуществляют агрессию в отношении украинской территории».

Ранее издание Le Figaro опубликовало материал, в котором говорилось, что Великобритания и Франция разрешили Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow. Однако позже газета удалила отрывок о Storm Shadow из статьи без объяснения причин.

Накануне президент США Джо Байден снял запрет на удары дальнобойными ракетами ATACMS по России. По данным источников The New York Times, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории России. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять Северной Корее, что ее военные могут оказаться под угрозой и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Байден разрешил бить вглубь России.