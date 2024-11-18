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Пушилин заявил, что ВСУ перебрасывают резервы в Курахово

Пушилин: ВСУ пытаются перебрасывать резервы в город Курахово

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Oleg Petrasiuk/The Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины перебрасывают резервы в город Курахово. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Если российские войска займут Курахово, у украинской армии не будет физической возможности «достать» до Донецка, отметил глава республики.

«При этом для нас очень важно еще и само Кураховское водохранилище. Именно поэтому столь долго противник пытается перебрасывать туда резервы», — сказал Пушилин.

По его словам, ситуация для ВСУ в этом районе «безнадежна», но они пока не собираются отходить из города.

Ночью 18 ноября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что в настоящее время ВС РФ продвинулись к селу Константинопольское, расположенному южнее Курахово.

15 ноября советник главы ДНР Ян Гагин заявлял, что российские военные находятся уже в центре Курахово.

Ранее сообщалось, что российские военные окружили Курахово с трех сторон.

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