В настоящее время Вооруженные силы (ВС) России продвинулись к селу Константинопольское, расположенному южнее города Курахово. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Оставшимся до Запорожского шоссе, выходящего из Курахова, населенным пунктом является Янтарное. Освобождение двух этих населенных пунктов запирает кураховскую группировку ВСУ», — сказал глава комиссии.

Рогов добавил, что после перехода Константинопольского и Янтарного под контроль российских войск будет заблокирован выход к Запорожскому шоссе. Благодаря этому подразделения украинской армии в Курахово будут блокированы, отметил председатель комиссии.

15 ноября силовики сообщили, что украинские военнослужащие пытаются массово отступать с позиций к югу и юго-востоку от города Курахово. По их данным, там российские войска создают «клещи».

Позже советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что бойцы Вооруженных сил России находятся уже в центре Курахово. По его словам, до полного окружения населенного пункта оставались считанные километры.

Ранее российские бойцы зашли в Черниговскую область.