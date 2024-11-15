Бойцы Вооруженных сил России находятся уже в центре Курахово. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, до полного окружения населенного пункта остались считанные километры.

«Наши боевые порядки находятся уже в центре самого города, Курахово находится почти в окружении — до полного окружения остаются считанные километры, около 5–6 километров», — сообщил он.

15 ноября стало известно, что украинские солдаты пытаются массово отступать с позиций к югу и юго-востоку от города Курахово.

На этой неделе газета The Independent сообщила, что российские военные окружили Курахово в ДНР с трех сторон. Также, по данным украинского аналитического ресурса Deep State, ВС РФ уже вошли в восточную часть города и пытаются там закрепиться.

Сами же подразделения украинской армии, которые находятся в Курахово, заявляли, что готовы начать отступление из города, однако пока не получали соответствующего приказа от командования.

Ранее в Британии рассказали о планах украинских военных «убрать» Зеленского.