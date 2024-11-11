Подорвали дамбу, разобрали ТЭС: ВСУ готовят отступление из Курахово? Украина разобрала Кураховскую ТЭС на запчасти для ремонта других подстанций

Газета The Independent сообщила, что российские военные окружили Курахово с трех сторон. Также, по данным украинского аналитического ресурса Deep State, ВС РФ уже вошли в восточную часть города и пытаются там закрепиться. Одновременно с этим стало известно, что Киев еще весной отдал приказ разобрать Кураховскую ТЭС, а 11 ноября СМИ сообщили о подрыве Терновской дамбы на Кураховском водохранилище. Что происходит на этом участке фронта — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы (ВС) РФ окружили город Курахово в ДНР с трех сторон. Об этом сообщила британская газета The Independent.

По данным издания, российские подразделения сейчас находятся в трех километрах от центра населенного пункта. Армия РФ постоянно обстреливает Курахово, используя для этого системы залпового огня и артиллерийские орудия. Также активное участие в работе принимают расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов также сообщил РИА Новости, что передовые штурмовые отряды российских войск вошли в восточную часть Курахово . По его словам, там сейчас идут ожесточенные бои.

Отстоять не получится

Неназванные солдаты 33-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимающие участие в боях за Курахово, сообщили The Independent, что ежедневно выпускают по подразделениям ВС РФ около 50 снарядов, однако замедлить продвижение российских бойцов не удается.

Начальник полиции города Артем Щуся выразил сомнение в способности украинской армии удержать Курахово. По его словам, шансы ВСУ на это значительно снизятся, если населенный пункт будет окружен со всех четырех сторон.

«Я не думаю, что это (отстоять Курахово. — «Газета.Ru») возможно, учитывая реалии современной войны и современные технологии. В этом случае логистику можно было бы осуществлять только с помощью беспилотников», — отметил правоохранитель.

По данным украинского аналитического ресурса Deep State, на Кураховском направлении «назревает катастрофа». Ресурс утверждает, что ВС РФ пытаются обойти Курахово с флангов, атакуя с севера, юга и востока, и перерезать основные дороги снабжения. Постепенно российским силам удается продвигаться.

С севера они уже заходили в Сонцовку, но пока не закрепились там. Одновременно с этим армия РФ атакует Берестки и Старые Терны. С юга до трассы Н15 Запорожье — Донецк российским военным остается около 10 км, а оборонные укрепления ВСУ там «оставляют желать лучшего», отмечает Deep State. Ресурс также подтвердил слова Владимира Рогова о том, что российские силы пытаются закрепиться в восточной части Курахово.

El Pais при этом пишет, что численность украинских войск, задействованных в операции в Курской области, превышает количество военных в Донбассе. Солдаты ВСУ, говорившие с журналистами, отмечают, что ротация на Курском направлении происходит раз в 10 дней, в то время как в Курахово в ДНР — в среднем раз в 25 дней.

«Потеря контроля над Курахово остается вопросом времени. А если еще не взять под контроль проблему с флангами, то очень скоро она превратится в очередную катастрофу», — резюмирует Deep State.

ВСУ готовятся к отступлению?

В самом городе и за его пределами начали разбирать и уничтожать ключевые сооружения. Так, газета The Wall Street Journal сообщила, что Киев еще весной, когда Россия усилила свое наступление, отдал приказ разобрать Кураховскую ТЭС на запчасти. По словам начальника электростанции Анатолия Боричевского, после этого порядка тысячи рабочих начали демонтаж. Боричевский отметил, что у них «не было выбора». Уже к концу лета все оборудование было вывезено.

11 ноября «Страна.ua» со ссылкой на украинские паблики также сообщила о подрыве Терновской дамбы на Кураховском водохранилище. По данным издания, вода уже начала затоплять прилегающие села. Дамба находится на реке Волчья в селе Старые Терны, вниз по течению также располагаются села Дачное, Шевченко, Улаклы, Андреевка, Константинополь, Алексеевка, Богатырь и др.

Telegram-каналы «Военкоры Русской весны» и «Военный осведомитель», а также военкор Юрий Котенок уточнили, дамбу подорвали украинские военные с целью остановить продвижение ВС РФ.

В чем стратегическое значение Курахово?

«Страна.ua» называет Курахово «важнейшим центром обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка». Взятие города, как отмечает РИА Новости, позволит российской армии продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке. Это продвижение, в свою очередь, поспособствует решению сразу нескольких задач.

«С одной стороны, освобождается территория ДНР, с другой — создается плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк. <…> Кроме того, российские войска смогут продвигаться дальше на север и северо-запад, чтобы, во-первых, обезопасить фланги группировки, наступающей на Красноармейск (Покровск), а во-вторых, ударить в тыл южной группировке украинских войск», — говорится в публикации.

Председатель Совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко ранее заявлял Associated Press, что без взятия Курахово российская армия «не сможет приблизиться к Покровску и войти в город».

По словам Дениса Пушилина, переход под контроль ВС РФ Курахово также положит конец обстрелам Донецка, так как у ВСУ «не будет физической возможности доставать артиллерией до города».