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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинских безэкипажных катеров

МО РФ: в Черном море уничтожены четыре украинских безэкипажных катера

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что морская авиация Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожила четыре безэкипажных катера.

Также в Минобороны рассказали, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты четыре управляемые авиабомбы Hammer, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 108 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также Министерство обороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам энергетики на Украине, обеспечивающим украинский военно-промышленный комплекс (ВПК).

Утром в воскресенье, 17 ноября, сообщалось, что в Севастополе приостановлена работа морского пассажирского транспорта. Через некоторое время она была возобновлена. В Минобороны РФ отмечали, что в акватории Черного моря за ночь уничтожили четыре безэкипажных катера, которые следовали в сторону Крыма.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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