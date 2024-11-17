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В акватории Черного моря за ночь уничтожено четыре безэкипажных катера

МО РФ: в Черном море уничтожили 4 катера, 2 БПЛА в Белгородской области

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Shutterstock

В акватории Черного моря за ночь уничтожили четыре безэкипажных катера, которые следовали в сторону Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) этой же ночью сбили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

До этого солдаты Вооруженных сил Украины после неудачи на поле боя в Черниговской области атаковали беспилотными летательными аппаратами российские флаги. Как пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»), российские части взяли под контроль приграничные села Черниговской области. В них, а также на мосту через реку Судость, бойцы ВС РФ установили триколор.

В пятницу Минобороны РФ сообщало, что около 22:30 над Брянской областью были перехвачены четыре украинских дрона. Незадолго до этого дрон ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом в городе Шебекино Белгородской области. Средства противовоздушной обороны также предотвратили налет дронов на Орловскую область, а Курскую область за час атаковали 15 беспилотников украинских войск.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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