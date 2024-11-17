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Минобороны РФ заявило о массированном ударе по объектам энергетики Украины

МО РФ заявило массированном ударе по объектам критической инфраструктуры Украины

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Anna Voitenko/Reuters

Министерство обороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам энергетики на Украине, обеспечивающим украинский военно-промышленный комплекс (ВПК).

Также сообщается, что удары наносились по предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения.

По данным Минобороны РФ, удары наносились высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками.

«Все спланированные цели поражены», — добавили в российском оборонном ведомстве.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко до этого заявил, что экстренные отключения электроэнергии фиксируются на территории всей страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил утром в воскресенье, 17 ноября, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев отметил, что за утро 17 октября на территории Украины были поражены 63 объекта. По его словам, удары наносились с 4 утра до 10:30.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский прокомментировал удары ВС РФ по инфраструктуре Украины.

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Операция на Украине
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