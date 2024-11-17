В Севастополе возобновляет работу морской транспорт

Морской пассажирский транспорт Севастополя возобновляет работу. Об этом говорится в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Утром в воскресенье, 17 ноября, сообщалось, что в Севастополе приостановлена работа морского пассажирского транспорта. До этого морской транспорт в Севастополе приостанавливал работу 13 ноября. Утром того же дня в городе произошел теракт — взорвалась машина с начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ. Его спасти не удалось. По версии следствия, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство.

Ранее российские военные уничтожили четыре безэкипажных катера в акватории Черного моря.