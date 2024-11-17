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Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил движение

В Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт

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Spiridonov Oleg/Shutterstock

В Севастополе приостановлена работа морского пассажирского транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — сказано в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

До этого морской транспорт в Севастополе приостанавливал работу 13 ноября. Утром того же дня в городе произошел теракт — взорвалась машина с начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ. Его спасти не удалось. По версии следствия, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство.

Вечером 13 ноября на дороге Джанкой — Маслово обрушился автомобильный мост. По данным МЧС, он упал на железнодорожные пути. В момент обрушения на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. В результате происшествия пострадали два человека, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, второй получил помощь на месте.

Ранее российские войска уничтожили четыре безэкипажных катера в акватории Черного моря.

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