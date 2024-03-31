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Российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач ПВО

Гендиректор ЦКБР Кузякин: FPV-дроны «Джокер» РФ научились выполнять задачи ПВО

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, передает РИА Новости.

По его словам, беспилотники уже могут поражать коптеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек. Кроме того, FPV-дроны способны таранить БПЛА неприятеля, что в перспективе может стать бюджетной альтернативой дорогостоящим противоракетам,

«Реализовали новый сценарий применения FPV-дронов <…> — противовоздушная оборона FPV и охрана ближнего воздушного периметра», — уточнил Кузякин.

В ЦКБР обратили внимание, что необходимость адаптации FPV-дронов под задачи ПВО связана с атаками украинскими войсками территории России при помощи БПЛА самолетного типа, которые часто сделаны из пенопласта, из-за чего на дроны не реагируют радары.

Кузякин отметил, что проект FPV-ПВО уже прошел испытания на полигоне, где «Джокер» сбил дроны самолетного типа.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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