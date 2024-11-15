Экс-полковник СБУ признал, что ВСУ вынуждены отступать на нескольких направлениях

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены отступать на четырех направлениях. Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

«Оперативно-тактический кризис развивается, <…> тем самым вынуждая наши войска медленно, но постоянно отходить на подготовленные или неподготовленные позиции», — заявил он.

15 ноября сообщалось, что украинские солдаты пытаются массово отступать с позиций к югу и юго-востоку от города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Позже советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что бойцы Вооруженных сил России находятся уже в центре Курахово.

Минобороны в пятницу сообщило, что Вооруженные силы России за неделю освободили пять населенных пунктов в Донецкой народной республике и Харьковской области. В ДНР были освобождены населенные пункты Вознесенка, Волченка, Степановка и Ровнополь. В Харьковской области российские бойцы освободили населенный пункт Колесниковка.

Ранее российские бойцы зашли в Черниговскую область.