Стало известно о попытке массового отступления ВСУ из-под Курахово

Украинские солдаты пытаются массово отступать с позиций к югу и юго-востоку от города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

«Противник пытается массово выводить своих солдат из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки. Там «клещи», они бегут по простреливаемым дорогам, несут потери», — рассказал источник.

На этой неделе газета The Independent сообщила, что российские военные окружили Курахово в ДНР с трех сторон. Также, по данным украинского аналитического ресурса Deep State, ВС РФ уже вошли в восточную часть города и пытаются там закрепиться.

Сами же подразделения украинской армии, которые находятся в Курахово, заявляли, что готовы начать отступление из города, однако пока не получали соответствующего приказа от командования.

Ранее стало известно о разговорах в офисе Зеленского о сдаче Курахово.