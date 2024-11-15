Российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Черниговской области и установила флаги в селах и на мосту через реку Судость. Соответствующее видео опубликовал военный блогер Борис Рожин.

ДРГ беспрепятственно проникла через границу, после чего установила флаги в населенных пунктах Гремяч и Муравьи. По мнению Рожина, эта операция удалась, поскольку украинских пограничников отправили в Курскую область.

15 ноября Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России за неделю освободили пять населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области.

Военный эксперт Андрей Марочко в пятницу сообщил, что Вооруженные силы России взяли под огневой контроль около 10 км границы ЛНР у населенного пункта Стельмаховка.

Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что бойцы Вооруженных сил России находятся уже в центре Курахово. По его словам, до полного окружения населенного пункта остались считанные километры.

Ранее в Британии рассказали о планах украинских военных «убрать» Зеленского.